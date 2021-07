VIDEO: Kolega Volný opakovaně uvedl v omyl své přívržence, řekl Vojtěch Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kolega Volný opakovaně uvedl v omyl své přívržence, řekl Vojtěch

Volný ve Sněmovně vyzval ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby lidi ujistil, že do konce volebního období nenavrhne projednání novely zákona o ochraně veřejného zdraví počítající se zavedením covid pasů. „Nerad to dělám, ale reaguji na poslance Volného,“ reagoval Vojtěch. Za lživou označil informaci, že by Sněmovna měla již v úterý projednat zákon, kvůli kterému se sešla demonstrace.

video: PSPČR