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Protesty nebyly mírumilovné, čekal jsem do rána, abych mohl odejít, řekl Turek

Domácí
Vládní koalice minulý týden v prvním čtení prosadila návrh na zrušení koncesionářských poplatků. Noční hlasování vyvolalo nevoli nejen u opozice, ale také u veřejnosti, která demonstrovala i přímo před budovou Sněmovny. Vládní poslanci tvrdí, že protesty provázelo násilí. „Čekal jsem do sedmi do rána, abych mohl ze Sněmovny odejít. Nebylo to mírumilovné. Ochranná služba dělala, co mohla, aby ochránila mě a například pana Foldynu, aby se nic nestalo,“ uvedl Filip Turek z Motoristů.
video: CNN Prima NEWS
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