VIDEO: Jsem konsternován, jak pan premiér je úplně mimo, řekl Babiš ve Sněmovně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jsem konsternován, jak pan premiér je úplně mimo, řekl Babiš ve Sněmovně

„Premiér s námi nechce mluvit. Poslal vzkaz opozici, že je vláda připravená procpat balíček na sílu. Je to vzkaz, že opozice chce obstruovat a nechce ozdravit státní finance. To je směšné, my jsme snížili dluh o 60 miliard. Absolutně,“ řekl Babiš. Konsolidační balíček označil za daňový balíček.

video: PSPČR