Posuďte slib, že pohlídáme Babiše, až na konci volebního období, říká Macinka
30. 9. 2026 15:28 Domácí
Petr Macinka chce, aby všichni hodnotili to, zda jeho strana dokázala pohlídat premiéra Babiše až na konci volebního období. Na mimořádné schůzi Sněmovny řekl, že by považoval za neúspěch vlády i Motoristů sobě, kdyby stejně vysoké schodky státního rozpočtu byly celé volební období.
03:04
Posuďte slib, že pohlídáme Babiše, až na konci volebního období, říká Macinka
Domácí30. 9. 2026 15:28
04:06
Superdebata - spící primátor
Domácí30. 9. 2026 15:24
00:53
Silnice smrti na Novojičínsku zmizí z mapy
Domácí30. 9. 2026 15:20
01:00
Nová cesta v Jablůnce vedla přes hřiště, silničáři ho proto „přeložili“
Domácí30. 9. 2026 15:04
02:17
Padáme, potřebujeme pomoc! Cestující letu do Izraele zažili krvavé drama
Zahraniční30. 9. 2026 14:50
00:55
U tureckého pobřeží objevili tisíce starověkých artefaktů
Zahraniční30. 9. 2026 14:46
04:57
Zbrojovka opustila domov před 25 lety, boj o návrat za Lužánky nyní sílí
Domácí30. 9. 2026 14:16
03:00
Říkáte lidem jen to, co chtějí slyšet, vyčetl premiérovi Babišovi Rakušan
Domácí30. 9. 2026 13:54
01:44
Horor na letu do Izraele. Pilot chtěl havarovat, cestující ho pomohli přemoct
Zahraniční30. 9. 2026 12:48
00:35
Ve Splitu vylovili loď, na níž zemřeli 4 Češi
Zahraniční30. 9. 2026 11:42
00:34
Veselá kráva se po sto letech přestala smát
Zahraniční30. 9. 2026 10:56
01:09
Umučila spolužačku. Archivní záběry z roku 1996 zachycují vražedkyni u soudu
Zahraniční30. 9. 2026 10:50
01:12
S čtyřmi promile alkoholu se ptal na cestu, dotazovaní zavolali policii
Krimi30. 9. 2026 10:16
02:14
V Kladně vyrobili Staroměstský orloj z kostiček Lego
Domácí30. 9. 2026 10:10
02:46
My ten podělaný Green Deal nemůžeme zrušit, stěžuje si šéf poslanců SPD Fiala
Domácí30. 9. 2026 10:06
00:31
Vesmírný robotický záchranář po neúspěšné misi patrně shořel v atmosféře
Technika30. 9. 2026 9:58
00:39
Přítel Kim má velký jaderný arzenál, ale svět se nemusí bát, dokud tu jsem já, řekl Trump
Zahraniční30. 9. 2026 8:38
00:54
Ruské útoky zabíjely v Kyjevě. Poláci kvůli ohrožení vyslali svá letadla
Zahraniční30. 9. 2026 8:22
00:53