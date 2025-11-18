Mimořádnou schůzi poslanců kvůli Babišovi a střetu zájmů chce pět stran

Žádost o mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž by kandidát na premiéra a předseda ANO Andrej Babiš podle stran budoucí opozice měl objasnit, jak se chce při jmenování předsedou vlády vyhnout střetu zájmů, podpořilo nakonec pět stran. „Včetně Pirátů,“ sdělil iDNES.cz šéf poslanců KDU-ČSL Tom Philipp. Podpisy pro svolání mimořádné schůze předala příští opozice v pravé poledne.
video: Josef Kopecký, iDNES.cz
