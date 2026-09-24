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Svolali jste schůzi, ani tu nejste, řekl Rakušan k jednání o platech politiků

Domácí
Jako první promluvil šéf Pirátů Zdeněk Hřib, po něm si vzal slovo šéf STAN Vít Rakušan. „Svolali jste schůzi, na které ani nejste,“ řekl Rakušan. Schůze musela začít později.
video: PSP ČR
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