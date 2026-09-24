Svolali jste schůzi, ani tu nejste, řekl Rakušan k jednání o platech politiků
24. 9. 2026 10:18 Domácí
Jako první promluvil šéf Pirátů Zdeněk Hřib, po něm si vzal slovo šéf STAN Vít Rakušan. „Svolali jste schůzi, na které ani nejste,“ řekl Rakušan. Schůze musela začít později.
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Svolali jste schůzi, ani tu nejste, řekl Rakušan k jednání o platech politiků
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