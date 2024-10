VIDEO: Na nekrácenou penzi mají mít po 45 letech práce nárok všichni, říká Okamura Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lidem, kteří odpracují 45 let, by se neměl nijak krátit jejich důchod, pokud se do něj rozhodnou v tu chvíli odejít, i když jim ještě nebude 65 let, navrhuje opoziční hnutí SPD. Ve Sněmovně to řekl předseda SPD Tomio Okamura před rozhodující bitvou poslanců o vládní návrh důchodové reformy.

video: PSP ČR