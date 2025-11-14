Nerespektujete půl milionu voličů, vadí Richterové. Piráti nevedou žádný výbor

Domácí
Poslanci potvrzují nové šéfy výborů. Jediní Piráti nemají žádného. „Nerespektuje tpůl milionu voličů,“ řekla Richterová. Zástupci ANO mají vést pět výborů, ODS a hnutí SPD by měly mít po třech předsedech. Po dvojici šéfů výborů mají získat hnutí STAN, KDU-ČSL a Motoristé, TOP 09 jednoho. Piráti žádného.
video: PSP ČR
14. 11. 2025 11:36
