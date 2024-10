VIDEO: Chceme zajistit, aby podpora po povodních dorazila co nejdříve, řekla Šebelová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Chceme zajistit, aby podpora po povodních dorazila co nejdříve, řekla Šebelová

Poslanci mají zrychleně za jediný den schvalovat mimořádnou podporu lidí postižených povodněmi. Návrh prodlužuje výplatu ošetřovného pro rodiče dětí do 10 let na dobu uzavření škol. „Je důležité, aby Sněmovna projednala zákon co nejrychleji v legislativní nouzi,“ řekla místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová.

video: PSP ČR