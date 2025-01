VIDEO: Jak vy k my, tak my k vy, prohlásil ve Sněmovně Radim Fiala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak vy k my, tak my k vy, prohlásil ve Sněmovně Radim Fiala

Poslanec SPD Radim Fiala si chtěl vzít přestávku na poradu klubu do 14 hodin, čímž by ukončil dnešní jednání. Eva Decroix /ODS/ to označila za návrh, o kterém se nejprve musí hlasovat. Jinými slovy, že na přestávku není automaticky nárok. Šéf poslanců SPD reagoval, že po volbách se to koalici vrátí, pokud přestávku neumožní.

video: PSP ČR