Chceme ukázat marnost snažení čtyřkoalice. Důchodovou reformu zrevidujeme,“ řekla Schillerová

Alena Schillerová /ANO/ se podivila, že vláda takovou zásadní změnu svého návrhu, jako je zastropování věku odchodu do důchodu na 67 let, přidala do svého návrhu na poslední chvíli pozměňovacím návrhem. „Chceme ukázat marnost snažení čtyřkoalice. Bezesporu to zrevidujeme,“ řekla Schillerová na tiskové konferenci stínové vlády.

