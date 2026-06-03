„Nejde o rasismus, SPD se bude proti rozsudku odvolávat," řekl Okamura
3. 6. 2026 16:32 Domácí
Samosoudkyně odsoudila SPD ke třímilionové pokutě za předvolební rasistické plakáty. SPD na půdě Sněmovny uspořádala tiskovou konferenci, kde její předseda Tomio Okamura prohlásil, že se proti rozsudku hnutí odvolá.
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„Nejde o rasismus, SPD se bude proti rozsudku odvolávat," řekl Okamura
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