Umíme počítat, víme, že 92 je méně než 108, stejně to není zbytečné, řekl Rakušan
1. 10. 2026 12:00 Domácí
Vít Rakušan /STAN/ před hlasováním o nedůvěře vládě přiznal, že opozice neuspěje. „Umíme počítat, víme, že 92 je méně než 108, stejně to není zbytečné,“ řekl. Tím, že opozice hlasování vyvolala, podle něj vysílá vzkaz voličům, jak je důležité udržet demokratickou většinu v Senátu.
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Umíme počítat, víme, že 92 je méně než 108, stejně to není zbytečné, řekl Rakušan
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