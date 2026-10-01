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Umíme počítat, víme, že 92 je méně než 108, stejně to není zbytečné, řekl Rakušan

Domácí
Vít Rakušan /STAN/ před hlasováním o nedůvěře vládě přiznal, že opozice neuspěje. „Umíme počítat, víme, že 92 je méně než 108, stejně to není zbytečné,“ řekl. Tím, že opozice hlasování vyvolala, podle něj vysílá vzkaz voličům, jak je důležité udržet demokratickou většinu v Senátu.
video: PSP ČR
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