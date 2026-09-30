Říkáte lidem jen to, co chtějí slyšet, vyčetl premiérovi Babišovi Rakušan
30. 9. 2026 13:54 Domácí
Vizí vlády Andreje Babiše je podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušan zadlužená země. „Tohle určitě není cesta k prosperitě,“ prohlásil Rakušan na mimořádné schůzi Sněmovny před hlasováním o nedůvěře vládě. „Říkáte lidem jen to, co chtějí slyšet, před tím ostatním zavíráte oči,“ vyčítá Rakušan Babišovi.
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Říkáte lidem jen to, co chtějí slyšet, vyčetl premiérovi Babišovi Rakušan
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