Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Říkáte lidem jen to, co chtějí slyšet, vyčetl premiérovi Babišovi Rakušan

Domácí
Vizí vlády Andreje Babiše je podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušan zadlužená země. „Tohle určitě není cesta k prosperitě,“ prohlásil Rakušan na mimořádné schůzi Sněmovny před hlasováním o nedůvěře vládě. „Říkáte lidem jen to, co chtějí slyšet, před tím ostatním zavíráte oči,“ vyčítá Rakušan Babišovi.
video: PSP ČR
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

03:04

Posuďte slib, že pohlídáme Babiše, až na konci volebního období, říká Macinka
Domácí
30. 9. 2026 15:28
04:06

Superdebata - spící primátor
Domácí
30. 9. 2026 15:24
00:53

Silnice smrti na Novojičínsku zmizí z mapy
Domácí
30. 9. 2026 15:20
01:00

Nová cesta v Jablůnce vedla přes hřiště, silničáři ho proto „přeložili“
Domácí
30. 9. 2026 15:04
02:17

Padáme, potřebujeme pomoc! Cestující letu do Izraele zažili krvavé drama
Zahraniční
30. 9. 2026 14:50
00:55

U tureckého pobřeží objevili tisíce starověkých artefaktů
Zahraniční
30. 9. 2026 14:46
04:57

Zbrojovka opustila domov před 25 lety, boj o návrat za Lužánky nyní sílí
Domácí
30. 9. 2026 14:16
00:35

Střelba na poliklinice v Pardubicích. Policie pátrá po uprchlém muži
Krimi
30. 9. 2026 14:04
03:00

Říkáte lidem jen to, co chtějí slyšet, vyčetl premiérovi Babišovi Rakušan
Domácí
30. 9. 2026 13:54
01:44

Horor na letu do Izraele. Pilot chtěl havarovat, cestující ho pomohli přemoct
Zahraniční
30. 9. 2026 12:48
00:35

Ve Splitu vylovili loď, na níž zemřeli 4 Češi
Zahraniční
30. 9. 2026 11:42
00:34

Veselá kráva se po sto letech přestala smát
Zahraniční
30. 9. 2026 10:56
01:09

Umučila spolužačku. Archivní záběry z roku 1996 zachycují vražedkyni u soudu
Zahraniční
30. 9. 2026 10:50
01:12

S čtyřmi promile alkoholu se ptal na cestu, dotazovaní zavolali policii
Krimi
30. 9. 2026 10:16
02:14

V Kladně vyrobili Staroměstský orloj z kostiček Lego
Domácí
30. 9. 2026 10:10
02:46

My ten podělaný Green Deal nemůžeme zrušit, stěžuje si šéf poslanců SPD Fiala
Domácí
30. 9. 2026 10:06
00:31

Vesmírný robotický záchranář po neúspěšné misi patrně shořel v atmosféře
Technika
30. 9. 2026 9:58
00:39

Přítel Kim má velký jaderný arzenál, ale svět se nemusí bát, dokud tu jsem já, řekl Trump
Zahraniční
30. 9. 2026 8:38
00:54

Ruské útoky zabíjely v Kyjevě. Poláci kvůli ohrožení vyslali svá letadla
Zahraniční
30. 9. 2026 8:22
00:53

Na Liberecku hoří bývalé zemědělské budovy
Krimi
30. 9. 2026 6:24

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×