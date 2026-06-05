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Je ostudné, že v Radě ČT zůstal Veselý, prohlásil Hřib

Domácí
Šest členů Rady ČT zvolili poslanci. Post si udrželi Lubomír Xaver Veselý a Jiří Šlégr, zvoleni byli také Martin Chalupský, bývalý poslanec ANO Stanislav Berkovec, Lucie Plíšková a Petr Brozda. Vládní koalice naopak obětovala Pavla Matochu a Romana Bradáče.
video: PSP ČR
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