Alkohol je dostupný na všech pracovištích, odmítl jeho zákaz ve Sněmovně Šťastný
3. 7. 2026 11:22 Domácí
„Je to zbytečná regulace. Měli bychom vzít rozum do hrsti a nechat stav, jak je teď,“ řekl Šťastný. Neví ani, jak by se to mělo kontrolovat.
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