Nárok na vyšší rodičovský příspěvek 300 tisíc korun bude mít od ledna osmdesát procent rodin s dětmi do čtyř let. Ministryně práce a sociálních věcí z ČSSD Jana Maláčová musela přiznat, že se jí nepodařilo přesvědčit svou stranu, aby vyšší rodičovský příspěvek dostaly všechny rodiny s dětmi do čtyř let. „Líto mi to je,“ řekla Maláčová.

video: PSP ČR