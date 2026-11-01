Sníh pokryl Šumavu i Krkonoše
1. 11. 2026 9:56 Domácí
V noci na neděli výrazně sněžilo na Šumavě a v Krkonoších, sníh pokryl Horskou Kvildu či Kubovu Huť, ale i skiareál ve Špindlěrově mlýnu. Studené teploty vydrží i v dalším týdnu, první výraznější sněžení se dá očekávat podle meteorologů v půlce listopadu.
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Sníh pokryl Šumavu i Krkonoše
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