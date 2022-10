VIDEO: Tisícovkám prominentů komunistického režimu se má snížit starobní důchod Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tisícovkám prominentů komunistického režimu se má snížit starobní důchod

Vládní poslanci navrhli snížení starobních důchodů některý představitelům komunistického režimu. „Odhad je, že by se to mohlo týkat jednotek tisíc lidí. Krácení by bylo o 300 korun za každý rok, kdy tito prominenti pracovali pro komunistický režim,“ řekl ministr Marian Jurečka.

video: PSPČR