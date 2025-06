VIDEO: SOCDEM půjde do voleb samostatně, oznámila Maláčová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

SOCDEM půjde do voleb samostatně, oznámila Maláčová

Jana Maláčová ukončila dohady o tom, jak bude strana SOCDEM kandidovat ve volbách do Sněmovny. Půjde do nich samostatně. „Po řadě konzultací jsme se dohodli jít do voleb samostatně s neředěným levicovým programem,“ řekla. Označila stranu ze jedinou levicovou stranu v zemi.

video: iDNES.tv