VIDEO: Soka v lásce praštil, když jel kolem na skejtu. Za vraždu dostal 12 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Soka v lásce praštil, když jel kolem na skejtu. Za vraždu dostal 12 let

Ústecký krajský soud poslal na 12 let do vězení třiatřicetiletého Pavla Michla, jenž loni v květnu v Chomutově zavraždil partnera své expřítelkyně. Několikrát ho udeřil kovovou trubkou do hlavy. V jednací síni se omluvil a prohlásil vinu. Nemuselo tak probíhat dokazování.

video: iDNES.tv