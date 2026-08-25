Sokolové zachraňují Fuchsovo ikonické dílo
25. 8. 2026 8:44 Domácí
Skleněná stěna chátrá, voda při deštích po litrech teče na schody. Sokol Jihlava spustil na platformě Donio sbírku na kompletní výměnu dosluhující prosklené fasády funkcionalistické sokolovny v Tolstého ulici. Cílem je vybrat 400 tisíc korun na rekonstrukci této významné památky ze 30. let.
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Sokolové zachraňují Fuchsovo ikonické dílo
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