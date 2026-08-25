Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sokolové zachraňují Fuchsovo ikonické dílo

Domácí
Skleněná stěna chátrá, voda při deštích po litrech teče na schody. Sokol Jihlava spustil na platformě Donio sbírku na kompletní výměnu dosluhující prosklené fasády funkcionalistické sokolovny v Tolstého ulici. Cílem je vybrat 400 tisíc korun na rekonstrukci této významné památky ze 30. let.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:55

Okamura odmítá návrh ministra Vojtěcha zakázat večer prodej alkoholu
Domácí
25. 8. 2026 9:28
02:01

Hasiči vynesli z hořícího bytu dva psy. Záchranáři je resuscitovali
Krimi
25. 8. 2026 9:22
02:28

Mejdan, který dnes budeme žít, vy zaplatíte, říká podle Havla vláda lidem
Domácí
25. 8. 2026 8:50
00:33

V brněnském Novém Lískovci hořel byt panelového domu
Krimi
25. 8. 2026 8:48
02:30

Sokolové zachraňují Fuchsovo ikonické dílo
Domácí
25. 8. 2026 8:44
01:10

Sopky na Lanzarote pohřbily vesnice, láva tu dnes tvoří unikátní krajinu
Zahraniční
25. 8. 2026 8:30
00:32

Rusko zasáhly ukrajinské drony, krasnodarská rafinerie je v plamenech
Zahraniční
25. 8. 2026 8:04
01:03

Mohutné tornádo zasáhlo oblast u Carcassonne ve Francii
Zahraniční
25. 8. 2026 7:40
01:20

Robotická sekačka Ecovacs Goat O1200 naváděná lidarem a kamerou v akci
Technika
25. 8. 2026 0:06
03:59

Srpen 68? Zrušené natáčení. Je válka, řekli. Orosila jsem se hrůzou, vzpomíná Saskia Burešová
Společnost
25. 8. 2026 0:06
01:31

Maraton kolem Česka na kole a pekelném stroji: 2222 km za 75 hodin
Sport
25. 8. 2026 0:06
02:20

Podívejte se na mistrovskou pilotáž Petra Pačesa s Hurricanem
Technika
25. 8. 2026 0:06
01:20

Jihem Francie se prohnalo mohutné tornádo
Zahraniční
24. 8. 2026 21:12
01:50

Spojené státy uvalily nový balíček sankcí na Írán
Zahraniční
24. 8. 2026 20:40
01:43

Před soudem beze strachu. Nebinární Míša byl ve vězení už pětkrát
Domácí
24. 8. 2026 18:34
01:01

140 tisíc tun suti musí zmizet do poloviny prosince
Domácí
24. 8. 2026 18:00
00:56

Benešův most v Ústí bude opravený později a prodraží se
Domácí
24. 8. 2026 17:36
00:22

Uhynulý lachtan měl v útrobách hlavu panenky
Krimi
24. 8. 2026 17:10
01:12

Britský premiér Burnham dorazil na Ukrajinu
Zahraniční
24. 8. 2026 16:22
00:30

Nové identy pro podzimní sezonu 2026
Domácí
24. 8. 2026 16:00

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.