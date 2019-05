VIDEO: Voják, který se přidal k ukrajinské gardě, v armádě končí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vojáka z povolání Erika Eštu potrestal pardubický krajský soud tříletou podmínkou. Odsoudil jej za to, že se před nástupem do služebního poměru zapojil na Ukrajině do bojových akcí na straně samozvané Doněcké lidové republiky. Zároveň byl degradován na vojína a ukončen mu byl i služební poměr v armádě.

