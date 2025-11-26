Soud potrestal fanouška plzeňské Viktorie za triko s nacistickými nápisy

Domácí
Podmínku a pokutu 40 tisíc korun vyměřil ve středu plzeňský soud Vítu Varochovi, který loni v tričku s nacistickými a protižidovskými nápisy přišel na domácí fotbalové utkání mezi plzeňskou Viktorií a pražskou Spartou. Byl nejen v kotli plzeňských příznivců, ale po skončení zápasu i přes zákaz vnikl přímo na trávník, kde se pak domácí fanoušci poprali se sparťanskými.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:29

Automatické nabíjení elektromobilů v podání čínské značky Zeekr
Technika
27. 11. 2025 0:06
01:55

Co udělat s rozmarýnem, aby vám na záhonu nevymrzl
Lifestyle
27. 11. 2025 0:06
01:13

Dva gardisty postřelili u Bílého domu, oba zemřeli
Zahraniční
26. 11. 2025 21:52
00:30

Inferno v Hongkongu. Hoří sedm výškových budov, nejméně 36 lidí zahynulo
Zahraniční
26. 11. 2025 20:50
02:18

Armáda v Guineji-Bissau oznámila převrat. Právě se čekalo na výsledky voleb
Zahraniční
26. 11. 2025 20:20
01:52

Macinka chce znát právní důvody prezidenta, proč nechce ve vládě Turka
Domácí
26. 11. 2025 17:42
03:13

Stydím se, byla to hrozná hloupost, řekl muž o okradené nevidomé seniorce
Krimi
26. 11. 2025 17:28
01:22

Hradecká ZUŠ Střezina má za sebou polovinu přestavby
Domácí
26. 11. 2025 17:04
00:24

Recidivista chycený při krádeži bodl stříkačkou muže z ostrahy
Krimi
26. 11. 2025 16:10
01:15

Na Přerovsku někdo zastřelil vzácné ptáky
Domácí
26. 11. 2025 15:56
00:34

Novozélanďanka dostala doživotí za vraždu svých dětí
Zahraniční
26. 11. 2025 15:28
03:18

Babiš přinesl na Hrad návrh na složení nové vlády ANO, SPD a Motoristů
Domácí
26. 11. 2025 15:14
00:32

Soud potrestal fanouška plzeňské Viktorie za triko s nacistickými nápisy
Domácí
26. 11. 2025 15:06
28:24

Kdy Putin zastaví válku na Ukrajině? Staří bílí muži rozebrali možné scénáře
Domácí
26. 11. 2025 15:00
08:31

Videomapping na hradních stěnách ukazuje historii Brna
Domácí
26. 11. 2025 14:54
02:08

Jdu do sezony s mírným optimismem, řekl prezident Českého svazu biatlonu Hamza
Sport
26. 11. 2025 14:52
01:28

Při kontrole drátu vysokého napětí technikům pomáhají drony
Domácí
26. 11. 2025 14:46
01:00

Netflix ukazuje, jak se změnily hvězdy Stranger Things
Zahraniční
26. 11. 2025 14:30
00:33

Cristiano Ronaldo a jeho láska Georgina září před svatbou štěstím
Společnost
26. 11. 2025 14:18
00:30

Teanna Trump se ukazuje bez zábran, fanoušci řeší Pépého volbu
Lifestyle
26. 11. 2025 13:34

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.