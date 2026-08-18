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Sedm let vězení za zapálení chaty, kde byl expartner s přítelkyní

Domácí | KRIMI
Vrchní soud v Olomouci zamítl odvolání osmapadesátileté Zuzany Drinkové, kterou krajský soud loni v říjnu potrestal za založení dvou požárů v zahrádkářské kolonii v Uničově sedmi lety vězení a náhradou škody 75 tisíc korun. Podle obžaloby úmyslně zapálila pergolu přiléhající k chatě, přestože věděla, že uvnitř jsou její bývalý partner a jeho nová přítelkyně.
video: iDNES.tv
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