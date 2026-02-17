Soud potvdil tříletý podmíněný tresat za boj s PKK v Iráku a potom i na Ukrajině

Domácí
Pětačtyřicetiletý Paškuliak dostal maximální možnou podmínku. Tříletý podmíněný trest potvrdil vrchní soud v Praze Lukáši Paškuliakovi za to, že chtěl v Iráku bojovat v řadách Strany kurdských pracujících a na Ukrajině se bez povolení zapojil do války proti Rusku.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:42

Konečně se mnou mluví jako s někým s mozkem, tvrdí Kristen Stewartová
Společnost
17. 2. 2026 16:04
01:07

Na olympijský festival dorazila Adamczyková
Domácí
17. 2. 2026 15:58
01:26

Nechal jsem se na dva dny zavřít do Bohnic, popisuje herec Malý
Společnost
17. 2. 2026 15:16
00:26

V Česku se o víkendu objeví makety ruských dronů Shahed na 17 náměstích
Domácí
17. 2. 2026 15:14
01:06

Soud potvdil tříletý podmíněný tresat za boj s PKK v Iráku a potom i na Ukrajině
Domácí
17. 2. 2026 14:46
00:41

Prodali nemocné zvíře a zahodili telefon. Soud řeší případ party podvodníků
Domácí
17. 2. 2026 14:28
04:37

Výbor nedoporučil poslancům vydat k trestnímu stíhání Babiše a Okamuru
Domácí
17. 2. 2026 14:28
00:59

Chata textilníka Strosse v Liberci jde k zemi
Domácí
17. 2. 2026 13:48
00:22

Radní koupila dům od města levně, teď chce trojnásobek
Domácí
17. 2. 2026 13:40
05:44

Fenomén, vzpomíná Honzík z Arabely Ondřej Kepka na zesnulou Janu Brejchovou
Společnost
17. 2. 2026 13:22
00:56

Na robotická vozítka není potřeba volat strážníky
Domácí
17. 2. 2026 13:12
01:31

Líhnutí orlosupa v zoo Liberec
Domácí
17. 2. 2026 13:06
01:01

Ruští turisté berou KLDR útokem. Jako za časů SSSR, chválí si atmosféru v zemi
Zahraniční
17. 2. 2026 13:04
00:35

Dcera Gwyneth Paltrowové přiznala estetické zákroky
Společnost
17. 2. 2026 12:38
00:45

Bratři vystavují plastiky ze světa sportu
Domácí
17. 2. 2026 12:34
00:54

Íránské revoluční gardy zahájily cvičení před jednáním s USA
Zahraniční
17. 2. 2026 12:28
00:30

Zemřel pastor a bojovník za lidská práva Jesse Jackson, ucházel se i o Bílý dům
Zahraniční
17. 2. 2026 11:58
00:57

Desítky tisíc lidí slavily příchod Roku koně v manilské čínské čtvrti
Zahraniční
17. 2. 2026 11:50
01:31

Hasiči nasadili speciální techniku k odstranění naplaveného dřeva
Domácí
17. 2. 2026 11:36
00:59

Klíčová pomoc. Nebe nad Kyjevem střeží tajná letka pilotů z USA a Nizozemska
Zahraniční
17. 2. 2026 11:26

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.