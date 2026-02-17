Soud potvdil tříletý podmíněný tresat za boj s PKK v Iráku a potom i na Ukrajině
17. 2. 2026 14:46 Domácí
Pětačtyřicetiletý Paškuliak dostal maximální možnou podmínku. Tříletý podmíněný trest potvrdil vrchní soud v Praze Lukáši Paškuliakovi za to, že chtěl v Iráku bojovat v řadách Strany kurdských pracujících a na Ukrajině se bez povolení zapojil do války proti Rusku.
00:42
