Do předloňských Vánoc chyběl jediný den, když se na kryté terase jednoho z podniků v centru Karlových Varů strhla rvačka plná kopů do obličejů a ran pěstí do hlavy. Nejhůře dopadl jeden z trojice přibližně padesátiletých přiopilých mužů, který po útoku od o generaci mladších soků málem přišel o oko a lékaři mu pak dávali rozlámanou čelist dohromady téměř čtvrt roku. Obžalovaní David Gaspár a Denis Šajtoš tvrdí, že měli ze silnějších chlapů strach.

