Krajský soud v Ostravě uzavřel případ těžkého ublížení na zdraví, za které poslal na šest let do vězení 70letého Františka Gánoška z Kopřivnice. Ten loni v červenci po předchozí hádce bodl zavíracím nožem jiného muže do hrudníku. Rozsudek se však muži zdál příliš vysoký a hned se odvolal.

video: iDNES.tv