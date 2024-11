VIDEO: Soud v Brně se zabýval podvodníky, kteří slibovali byt i zbraně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Měli za to, že rozkrývají nebezpečný gang mafiánů obchodující se zbraněmi z Ukrajiny. Ukázalo se však, že místo toho detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu minimálně pět let sledovali obyčejné podvodníky. Ti si v úterý u Městského soudu v Brně vyslechli tresty. Hlavní obžalovaný Robert Bavlnka dostal 5,5 roku vězení, jeho stejnojmenný otec tříletou podmínku a další kumpán Jiří Procházka rovněž podmíněný trest ve výši dvou let.

video: iDNES.tv