Okresní soud v Trutnově zamítl obnovu řízení v 40 let starém případu disidenta Pavla Wonky, že údajně neoprávněně vnikl do bytu tchyně. Za to ho trutnovský soud v roce 1981 odsoudil. I když byl politický vězeň po roce 1989 postupně očištěn, tato trestní věc mu podle obhájce zůstává. Bude se bránit.

