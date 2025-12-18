Soudní spory zdržely stavbu vysokoškolských kolejí v Jihlavě
18. 12. 2025 14:42 Domácí
Budování nových kolejí jihlavské Vysoké školy polytechnické (VŠPJ) u Fritzovy ulice má kvůli soudním sporům skluz o tři čtvrtě roku. Ale také se posunulo o vydatný kus dál. „Stavební práce v současnosti pokračují naplno dokončováním druhého nadzemního podlaží,“ sdělila mluvčí polytechniky Martina Tomšů.
