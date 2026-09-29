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Soudní zapisovatelka čelí obžalobě ze stalkingu. Jsou to nesmysly, tvrdí žena

Domácí | KRIMI
Případ, jaký justice zřejmě nepamatuje, začal řešit soudce Okresního soudu Plzeň-město. Státní zástupce obžaloval bývalou soudní zapisovatelku za to, že několik let stalkovala kolegu soudce. Klade jí za vinu opakované volání oběti, psaní e-mailů, ale i jeho sledování cestou z práce, dokonce i v hromadné dopravě a při nákupech. Tak se nyní 51letá obžalovaná Šárka chovala podle žalobce téměř sedm let.
video: iDNES.tv
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