Soudy řeší nabourané bentley Limberského už několik let

Domácí
Už čtyři roky řeší soudy, zda bouračka osobního vozidla Bentley na Domažlicku byla fingovaná nebo ne. Auto tehdy splácel leasingové společnosti fotbalista David Limberský, v té době ho ale měl půjčené jeho dobrý kamarád. Ukončení případu brzdí odlišné znalecké posudky. Při zpracování toho nejnovějšího znalci upozornili, že neměli k dispozici žádné stopy ze silnice.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:20

Trenér napadl mladého rozhodčího
Sport
3. 10. 2025 11:06
01:09

Dělníci vyrazili prvních 50 metrů průzkumné štoly pro budoucí tunel v Brně
Domácí
3. 10. 2025 11:06
00:53

Americké stíhačky se přiblížily břehům Venezuely. Nezákonné vniknutí, zuří Caracas
Zahraniční
3. 10. 2025 10:52
01:08

Sebevrah u pražské benzinky. Zamkl se v autě a začal se řezat
Domácí
3. 10. 2025 10:50
00:38

Eva Perkausová předvedla sexy postavu v bikinách
Společnost
3. 10. 2025 10:38
00:13

Soudy řeší nabourané bentley Limberského už několik let
Domácí
3. 10. 2025 10:24
01:10

Putin vtipkoval o dronech nad Evropou: „Už je posílat nebudu!“
Zahraniční
3. 10. 2025 10:12
01:59

Ve větrném tunelu testovali model vysokorychlostního vlaku
Domácí
3. 10. 2025 10:02
01:08

Dvě architektky proměnily Gahurův prospekt a tržiště Pod Kaštany ve Zlíně.
Domácí
3. 10. 2025 10:00
00:37

Rafinerií Chevronu u Los Angeles otřásl výbuch, zachvátil ji rozsáhlý požár
Zahraniční
3. 10. 2025 9:58
00:33

Babiš v centru Ostravy rozdával koblihy
Domácí
3. 10. 2025 9:26
21:55

Poprvé to v Praze bylo divoké, říká Douglas mladší
Rozstřel
3. 10. 2025 9:02
01:20

Venezuela chce odstrašit USA vojenským cvičením v Karibiku
Zahraniční
3. 10. 2025 8:56
00:50

Chybí mi babička, říká princ William v dokumentu
Zahraniční
3. 10. 2025 8:46
00:52

Letiště v Mnichově přerušilo provoz, kvůli zpozorovaným dronům zrušilo 17 letů
Zahraniční
3. 10. 2025 7:38
00:26

Babiš křepčil v autě, Fiala vyjádřil obavy o jeho zdraví
Domácí
3. 10. 2025 7:28
00:43

V Botswaně rozzuřený slon zaútočil na turisty a převrátil jejich kanoe
Zahraniční
3. 10. 2025 5:00
02:15

Zdeněk Pohlreich objevuje „čínské“ recepty v retro restauraci v Bolce
Lifestyle
3. 10. 2025 0:06
00:58

Lewis Hamilton se dojemně loučí se svým buldokem
Sport
2. 10. 2025 19:14
00:56

Pařížské památky se rozsvítily růžově na podporu Měsíce boje proti rakovině prsu
Zahraniční
2. 10. 2025 18:34

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.