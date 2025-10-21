Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře v historii iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více jak 1 300 krát. Právě tolik malých diamantů briliantového brusu je zasázeno ve zlatém, 14karátovém artefaktu, taktéž ve tvaru diamantu. Jeho hodnota? Jeden milion korun. Už brzy se bude blýskat v rukou jednoho ze čtenářů iDNES.cz.
video: iDNES.tv
