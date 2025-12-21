Voliči SPD tepou Okamuru kvůli Zůnovi. Jsem připraven převzít resorty, říká Rajchl
21. 12. 2025 16:24 Domácí
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) v pátek prohlásil, že podpora Ukrajiny bude pokračovat. Rusko pak označil za agresora. Jenže to rozzuřilo voliče SPD. Pod příspěvky šéfa hnutí Tomia Okamury na sociálních sítích například požadují, aby Zůna ve vládě skončil. Poslanec Jindřich Rajchl pak ve svém příspěvku na Facebooku napsal, že je připraven převzít osobní odpovědnost za řízení kteréhokoliv z resortů.
14:50
Voliči SPD tepou Okamuru kvůli Zůnovi. Jsem připraven převzít resorty, říká Rajchl
Domácí21. 12. 2025 16:24
00:24
Švédští celníci vstoupili na palubu ruské lodě v Baltském moři, je pod sankcemi
Zahraniční21. 12. 2025 15:54
01:09
Při střelbě u nočního podniku v JAR zemřelo devět lidí, další jsou zranění
Zahraniční21. 12. 2025 13:40
01:24
Princ George vařil s tátou bezdomovcům. Jako Diana
Zahraniční21. 12. 2025 13:16
01:36
Farský: Je nevýhodné neručit za půjčku Kyjevu. Kde ty peníze skončí? ptá se Fiala
Domácí21. 12. 2025 13:08
00:48
Jak se prodává kratom v Brně
Domácí21. 12. 2025 13:00
01:25
Krádež kabelů ochromila železnici v Praze
Domácí21. 12. 2025 11:28
00:54
Vánoční perníčkové šílenství, ve dne žena prodává a v noci vyrábí
Domácí21. 12. 2025 11:00
01:08
Řekou v centru Třebíče plavali „lední medvědi“. Užili si i vířivku pod jezem
Domácí21. 12. 2025 9:54
00:50
Mladí stavaři v Brodě se připravují i s pomocí simulátoru
Domácí21. 12. 2025 9:32
02:39
Desítky tisíc domácností zůstaly v San Francisku bez proudu. Lidé mají zůstat doma
Zahraniční21. 12. 2025 9:14
01:37
USA se u Venezuely zmocnily dalšího ropného tankeru
Zahraniční21. 12. 2025 9:12
00:46
Mladá umělkyně mění bolest v umění
Domácí21. 12. 2025 9:12
01:06
Výstava umožní nahlédnout do vzácné knihovny
Domácí21. 12. 2025 8:30
02:50
Kravál z opozice, mlčící premiér Švehla. Před 100 lety začínala nová Sněmovna
Technika21. 12. 2025 0:06
01:45
Jednou jsem se styděl tak, že jsem se pokakal, říká Ferro
Společnost21. 12. 2025 0:06
01:05
V Turecku našli druhý dron za posledních 24 hodin. Zřítil se na pole
Zahraniční20. 12. 2025 17:20
01:37
Připomeňte si zesnulou zpěvačku Annu Rusticano
Společnost20. 12. 2025 15:18
00:17
Požár připravil rodinu s dětmi o střechu nad hlavou, manžel leží v nemocnici
Krimi20. 12. 2025 13:04
00:37