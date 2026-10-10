SPD je stále bez senátora. Chtěli jsme lepší výsledek, shodl se Okamura s Fialou
10. 10. 2026 20:28 Domácí | Volby 2026
Hnutí SPD sledovalo sčítání hlasů v hotelu Duo. Podle předsedy Tomia Okamury zisk SPD odpovídá celostátním volbám, připustil však, že na vstup do Senátu to nestačí. „Do většiny krajských měst se zastupitelé SPD dostanou. Ten výsledek ale mohl být lepší,“ sdělil ke komunálním volbám Okamura. Kritičtěji se vyjádřil první místopředseda SPD Radim Fiala, který průběžné výsledky považuje za neúspěch.
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