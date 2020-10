VIDEO: Volební komise se před každou návštěvou musí převléknout Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Volební komise se před každou návštěvou musí převléknout

Milan Švarc se stal součástí speciální volební komise v Plzni. Tříčlenný tým tvoří on coby zapisovatel a dva vojáci. Společně vyrážejí do terénu a míří k lidem, kteří se nakazili koronavirem, nebo jsou v karanténě. Před každou návštěvou se musí navléct do nového ochranného obleku.

