Změna plánu. Speciály letí do Ománu, do Egypta a Jordánska až v úterý
2. 3. 2026 17:54 Domácí
„Naše tři letadla jsou připravena, ale v případě Egypta máme zprávy, že turisté se nestihnou do Šarm aš-Šajchu dostat z Izraele včas, takže naše letadlo by tam stále muselo zbytečně čekat. Poletí tam tedy až v úterý. U Jordánska zase musíme odlet také odložit na úterý, až bude letiště přijímat lety,“ informoval Macinka.
