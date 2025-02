VIDEO: Do spisu zatím nemáme přístup, řekl advokát Monsport Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do spisu zatím nemáme přístup, řekl advokát Monsport

Pět lidí obviněných v souvislosti s veřejnými zakázkami ve Fakultní nemocnici v Motole zůstává zadržených. Na čtyři z nich podala evropská pověřená žalobkyně návrh na vzetí do vazby. Do budovy soudu, kde bude líčení probíhat, v úterý dorazil i známý advokát Josef Monsport. Podle informací iDNES.cz by měl v případu zastupovat Miroslava Janstu, jednoho z hlavních aktérů celé kauzy.

video: iDNES.tv