Spisovatel Keneally si prohlédl místa, kde Schindler zachránil 1 200 Židů

Australský spisovatel Thomas Keneally, jehož román Schindler's Ark objevil pro mnohé do té doby kontroverzního hrdinu, si prohlédl místa spjatá se světoznámým příběhem. Autor Schindlerova seznamu, který se stal námětem k oscarovému filmu Stevena Spielberga, však není v Česku poprvé. Do bývalé Löw-Beerovi textilky v Brněnci, kde Oskar Schindler zachránil 1 200 Židů, se chtěl podívat už na začátku 80. let. „Vedení podniku nás však dovnitř nepustilo. Teď nemohu uvěřit, že jsem skutečně tady,“ řekl během návštěvy polorozbořené továrny sedmaosmdesátiletý Keneally.

video: iDNES.tv