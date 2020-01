VIDEO: Špitálský most v Trutnově se bude bourat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Špitálský most v Trutnově se bude bourat

Špitálský most v Trutnově čeká v příštích letech bourání. Ředitelství silnic a dálnic postaví na jeho místě přes řeku Úpu novou betonovou konstrukci. U bývalé polikliniky má vzniknout i podchod pro chodce. Město si přeje, aby most sloužil už v roce 2023, což by odpovídalo dokončení polské dálnice.

video: iDNES.tv