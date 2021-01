VIDEO: Komunisté podpoří prodloužení nouzového stavu, mají ale podmínky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Komunisté podpoří prodloužení nouzového stavu, mají ale podmínky

Žádost vlády o prodloužení nouzového stavu v České republice o třicet dnů, do 21. února, budou schvalovat poslanci. KSČM trvá na návratu dětí prvního stupně základních škol, posledních ročníků a maturantů od 1. února. Je to pro ni podmínka nepřekročitelná, aby souhlasila s prodloužením nouzového stavu do 14. února.

video: PSPČR