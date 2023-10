VIDEO: Spolek, který vzkřísil železniční trať, oslavil 30 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Spolek Zubrnická museální železnice, který stojí za vzkříšením trati z Velkého Března do Zubrnic-Týniště, oslavil nedávno 30 let od založení. Na nádraží v Zubrnicích-Týništi při té příležitosti dorazily stovky lidí. Poslední vlaky na trať z Velkého Března do Týniště a dále do Úštěka vyjely na konci května roku 1978, v roce 2010 byl zahájen sezonní turistický, o šest let později pak pravidelný provoz.

video: iDNES.tv