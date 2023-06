VIDEO: Sporný most přes D1 chce ŘSD zbourat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Je nebezpečný. Tak o dálničním nadjezdu u Řehořova na Jihlavsku hovoří kritická zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Most přes D1 je už nějaký čas zavřený, smí přes něj jen pěší a cyklisté. A Ředitelství silnic a dálnic žádá jeho demolici. To se však nelíbí obcím. Ty chtějí most zprovoznit.

video: iDNES.tv