Dvě hodiny tělesné výchovy ve školách je málo, míní Česká unie sportu

Sport je ve školách i volném čase u dětí vidět stále méně. „Žili jsme v době, kdy byl samozřejmostí,“ říká generálmajor a veterán z druhé světové války Emil Boček, který brzy oslaví 96 narozeniny. Za posledních deset let se do armády nedostala polovina zájemců, a to ze zdravotních důvodů nebo kvůli propadnutí při testech fyzické zdatnosti.

