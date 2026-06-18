Koubek před klíčovým duelem: Musíme eliminovat silné stránky soupeře, nervozitu necítím
18. 6. 2026 8:34 Domácí
Českou reprezentaci čeká na mistrovství světa důležitý zápas a trenér Miroslav Koubek věří, že jeho tým je dobře připravený. Zatímco sám přiznává určité napětí, nervozitu odmítá. Krejčí zdůraznil, že mužstvo se na soupeře připravovalo celý týden, důkladně analyzovalo jeho silné i slabé stránky a chce napravit nedostatky, které se projevily v prvním utkání.
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Koubek před klíčovým duelem: Musíme eliminovat silné stránky soupeře, nervozitu necítím
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