VIDEO: Amatéři budou muset uvnitř sportovat v rouškách, řekl Blatný

Amatéři budou muset uvnitř sportovat v rouškách, řekl Blatný

Ve čtvrtek 3. prosince s přechodem země do třetího stupně protiepidemických opatření bude s omezeními uvolněno amatérského sportování. Nutností budou uvnitř roušky. Profesionální soutěže budou bez zvláštního režimu, ale diváci se do ochozů nevrátí. Hrát se bude bez diváků do chvíle, kdy vláda rozhodne o přechodu do druhého stupně PES.

video: ČTK