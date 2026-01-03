Správa železnic buduje čekárny přímo na nástupištích
3. 1. 2026 9:12 Domácí | Zprávy z dráhy
Cestující na železnici už v současnosti v Přibyslavi využívají nové nádraží. Správa železnic takřka dokončila jeho rekonstrukci. Lidé čekající na vlak mají k dispozici i jednu novinku, která se v českých stanicích dosud moc nevidí. Na svůj spoj mohou počkat v prosklených čekárnách přímo na nových nástupištích.
