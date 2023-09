VIDEO: Sraz veteránů v Jihlavě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sraz veteránů v Jihlavě

Je to už osm let, co Jaroslav Zvolánek z Jihlavy propadl kouzlu historických automobilů. „Jakmile se jednou zamilujete do veterána, tak už nemáte šanci tomu uniknout. Je to nemoc,“ směje se osmapadesátiletý sběratel z Jihlavy. V garáži má tři historické automobily. Na víkendový sraz Ježkova jízda vzal Aero 30 z roku 1944.

video: iDNES.tv