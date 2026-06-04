Záchranáři v Praze nacvičovali zásah u srážky lodí
4. 6. 2026 11:46 Domácí
Na Vltavě začalo v 10 hodin cvičení záchranných složek, které má simulovat srážku dvou lodí. Akce je inspirována tragickou událostí z května 2019, která se stala v Maďarsku. Složky IZS nacvičují záchranu pasažérů Taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému se konala v prostoru mezi mostem Legií a Palackého mostem.
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